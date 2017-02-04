За день в зоне АТО зафиксировано 35 обстрелов, один боец ранен - штаб

Как отмечается, в общем российско-оккупационные войска несколько уменьшили обстрелы украинских позиций.

"На донецком направлении они из танков и БМП неоднократно обстреливали Каменку и Авдеевку. Из артиллерии калибра 152 миллиметра - Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, а из стрелкового оружия - Зайцево", - сообщили в штабе.

Кроме того, на мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов враг обстрелял Чермалик, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку. По Чермалык огонь вел танк.

"На луганском направлении с РСЗО БМ-21 Град - по Новозвановке. Из минометов различных калибров - по Богуславской, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в зоне проведения на Донбассе антитеррористической операции (АТО ранения получили пятеро украинских военнослужащих.