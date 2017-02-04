В Запорожье СБУ разоблачила на взяточничестве налоговика

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Советник налогового дела третьего ранга систематически требовал с предпринимателей деньги за согласование и присвоение статуса плательщика НДС. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной взятки от нескольких налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса. Также решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, проводятся следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, участники которой контрабандой ввозили кокаин и психотропы из одной из стран Евросоюза.