В районе Донецкой фильтровальной станции возобновились обстрелы, - ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении в Twitter миссии ОБСЕ в Украине.

"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", жители города Донецка в результате обстрела остались без воды.