В районе Донецкой фильтровальной станции возобновились обстрелы, - ОБСЕ

На территории Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой возобновились обстрелы, в результате чего прерваны работы по восстановлению подачи воды в Авдеевку и другие населенные пункты.
Об этом говорится в сообщении в Twitter миссии ОБСЕ в Украине.
"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!", - сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", жители города Донецка в результате обстрела остались без воды.