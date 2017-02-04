17:40 04.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В районе Донецкой фильтровальной станции возобновились обстрелы, - ОБСЕ

На территории Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой возобновились обстрелы, в результате чего прерваны работы по восстановлению подачи воды в Авдеевку и другие населенные пункты.

В районе Донецкой фильтровальной станции возобновились обстрелы, - ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении в Twitter миссии ОБСЕ в Украине.

"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", жители города Донецка в результате обстрела остались без воды


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