В Киеве на паркинге обнаружили арсенал боеприпасов - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Киева. Как отмечается, боеприпасы изъяли в рамках проведения обыска по согласованию с СБУ и прокуратурой, поскольку в полицию поступила оперативная информация о том, что по данному адресу может храниться оружие. Также правоохранители обнаружили гранату РГД-5 без запала, свето-шумовую ракету, подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки.

"Полицейские изъяли 233 патрона калибра 7,62 мм, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолета и детали к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

В настоящее время все изъятые предметы направлены на соответствующие экспертизы. По данному факту следственным отделом открыли уголовное дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.