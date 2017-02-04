13:15 04.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине горела цистерна с мазутом

Столб черного дыма возник из-за пожара цистерны с мазутом в с. Краснополье Сумской области.

На Сумщине горела цистерна с мазутом

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Сумской области. В сообщении сказано, что сообщение про пожар цистерны с мазутом на территории здания бывшего маслозавода поступило спасателям третьего февраля в 13:30.

Спустя три минуты спасатели прибыли на место и установили, что в цистерне, которая была разрезана, горели 500 кг остатков мазута. Образовалось задымление, а огонь мог перекинуться на соседнее здание. Осложняла ситуацию также и невозможность проезда пожарных авто из-за заснеженной дороги к очагу горения. Поэтому проложили рукавную линию на 50 м.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Луганска взорвался автомобиль главы управления народной милиции "ЛНР".


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