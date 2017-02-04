ДНР отказалась пропускать грузовики гуманитарной организации из Чехии, - ГПС

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" без объяснения причин отказалась пропускать грузовики гуманитарной организации из Чехии "Человек в беде".
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, в КПВВ "Майорское" было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации "Человек в беде".
"Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причины не пропуска", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно в Авдеевку привезли 32 тонны гуманитарной помощи.