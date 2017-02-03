В Закарпатской области в селевой поток попала легковушка с пассажирами

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Как отмечается, в селевой поток попал легковой автомобиль с пассажирами. Кроме того, для расчистки дороги задействована техника Ясинянского лесхоза, автодорожники и бригада местных жителей.

"Несмотря на предупреждение о невозможности движения, водитель одного из легковых авто, стоявших на трассе, попытался прорваться через затор и застрял. Силами тяжелой техники автомобиль отбуксировали в безопасное место, водителя с пассажирами отогрели и напоили горячим чаем. По состоянию на 8:30 селевой поток расчищен, движение автомобилей по трассе "Мукачево-Рогатин" восстановлено", - говорится в сообщении.

Добавим, что в отдельных местах высота ледовых льдин достигала 3-4 метров. На территории Рахова произошло незначительное повышение уровня воды в р. Тиса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Деловое Раховского района на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.