12:20 03.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100159361:labazovych

В Закарпатской области подтопило 87 дворов - ФОТО

Из-за ухудшения погодных условий произошло подтопление 87 дворов и четерых жилых домов в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах.

В Закарпатской области подтопило 87 дворов - ФОТО

Об этом сообщает УГосЧС в Закарпатской области.

"В результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках Закарпатской области, сильных дождей, повышения уровней воды произошло подтопление дворов", - говорится в сообщении.

Также спасатели фиксируют переливы через автодороги, заторы ледового потока, повышения уровней воды и тому подобное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области бы сход трех снежных лавин на дорогу местного значения - Нересниця-Широкий Луг Тячевского района.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив