В Закарпатской области подтопило 87 дворов - ФОТО

Из-за ухудшения погодных условий произошло подтопление 87 дворов и четерых жилых домов в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах.
Об этом сообщает УГосЧС в Закарпатской области.
"В результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках Закарпатской области, сильных дождей, повышения уровней воды произошло подтопление дворов", - говорится в сообщении.
Также спасатели фиксируют переливы через автодороги, заторы ледового потока, повышения уровней воды и тому подобное.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области бы сход трех снежных лавин на дорогу местного значения - Нересниця-Широкий Луг Тячевского района.