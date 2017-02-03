В Закарпатской области подтопило 87 дворов - ФОТО

Об этом сообщает УГосЧС в Закарпатской области.

"В результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках Закарпатской области, сильных дождей, повышения уровней воды произошло подтопление дворов", - говорится в сообщении.

Также спасатели фиксируют переливы через автодороги, заторы ледового потока, повышения уровней воды и тому подобное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области бы сход трех снежных лавин на дорогу местного значения - Нересниця-Широкий Луг Тячевского района.