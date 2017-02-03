В Ровенской области произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП в Ровенской области произошло на трассе Киев-Чоп возле села Терентьев Гощанского района. Там около 9:00 микроавтобус Volkswagen T4 перевернулся.
Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
Как отмечается, водитель не справился с управлением и въехал в отбойник.
"При падении с иномарки выпало два человека. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, а девушку каретой скорой помощи доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.
Также добавим, что в салоне, кроме водителя, находился еще один пассажир. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа эксперты и спасатели.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице около 7-го корпуса Национального авиационного университета на переходе по Отрадному автомобиль сбил сразу трех юных девушек-лицеисток.