В Ровенской области произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

Как отмечается, водитель не справился с управлением и въехал в отбойник.

"При падении с иномарки выпало два человека. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, а девушку каретой скорой помощи доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

Также добавим, что в салоне, кроме водителя, находился еще один пассажир. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа эксперты и спасатели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице около 7-го корпуса Национального авиационного университета на переходе по Отрадному автомобиль сбил сразу трех юных девушек-лицеисток.