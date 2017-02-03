09:32 03.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Париже прогремел взрыв, пять человек пострадали

В одном из пригородов Парижа в ночь на пятницу, 3 февраля, прогремел взрыв.

В Париже прогремел взрыв, пять человек пострадали

Спасатели предполагают, что взорвался баллон с газом. В результате инцидента пять человек получили травмы.

Как сообщает газета Le Parisien, происшествие случилось в городке Нуази-ле-Гран к востоку от Парижа. Причиной инцидента стал самопроизвольный взрыв неисправного баллона с газом в одной из торговых точек.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные. Всем пострадавшим оказана срочная медицинская помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Луганска 1 февраля, в жилом доме прогремел взрыв. Спасатели предполагают, что возможно в одной из квартир взорвался бытовой газ.

Как сообщают луганские СМИ, прогремело на улице Красная площадь. На место происшествия выехали спасатели. Есть ли там жертвы и пострадавшие пока не известно.


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