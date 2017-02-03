В ОБСЕ рассказали об обстрелах в Донецке и Авдеевке

Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, находясь на Донецкой фильтровальной станции.

"Особое беспокойство вызывает применение реактивных систем залпового огня в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а также в других местах вдоль линии соприкосновения. Вчера наши наблюдатели видели взрыв от ракеты реактивной системы залпового огня в поселке Сартана", - рассказал Хуг.

Согласно его словам, команды СММ находятся на местах, уточняя сообщения о ночных обстрелах в Донецке и Авдеевке.

"По предварительным данным имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения", - подчеркнул он.

Также он добавил, что на данный момент существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный штаб ВС Российской Федерации отдал приказ напасть на украинские позиции в Авдеевке.