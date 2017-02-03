В ОБСЕ рассказали об обстрелах в Донецке и Авдеевке

В зоне антитеррористической операции особое беспокойство вызывает применение реактивных систем залпового огня.
Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, находясь на Донецкой фильтровальной станции.
"Особое беспокойство вызывает применение реактивных систем залпового огня в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а также в других местах вдоль линии соприкосновения. Вчера наши наблюдатели видели взрыв от ракеты реактивной системы залпового огня в поселке Сартана", - рассказал Хуг.
Согласно его словам, команды СММ находятся на местах, уточняя сообщения о ночных обстрелах в Донецке и Авдеевке.
"По предварительным данным имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения", - подчеркнул он.
Также он добавил, что на данный момент существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный штаб ВС Российской Федерации отдал приказ напасть на украинские позиции в Авдеевке.