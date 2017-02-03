В Китае обрушился жилой дом, погибли семь человек

В результате инцидента, по предварительным данным, погибли семь человек. Как сообщает Синьхуа, инцидент произошел около восьми часов утра по местному времени.

По неизвестным пока причинам рухнули сразу четырех секций жилого дома блокированной застройки. Рухнувшие секции имели четыре этажа в высоту и надстройку на крыше. По данным местных властей спасателям помогают сотрудники полиции, пожарные и медики.

Из под руин уже достали девять человек. Трое из них были найдены уже в пятницу утром.

Местные власти предполагаю, что под завалами могут еще оставаться люди.

По последним данным, семь человек достали уже мертвыми, еще двое получили травмы и находятся в больнице. Среди выживших - 63-летняя женщина, которую удалось обнаружить и спасти после того, как она сделала телефонный звонок, находясь под завалами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском городе Канпур 1 февраля, обрушился недостроенный дом. По предварительным данным погибло семь человек. В результате спасательных работ из-под обломков были извлечены 12 человек, еще около 40 остаются погребенными под завалами.