В Днепропетровской области грузовик с гречкой въехал в дом, сломав стены - ФОТО

В поселке Николаевка Днепропетровской области 30-тонный грузовик с гречкой, въехал в дом, сильно повредив его.
Об этом сообщает ГУ ГосЧС Днепропетровской области.
Как отмечается, авария произошла из-за гололеда. В настоящее время спасатели решают, что делать с фурой.
"Если мы вытащим фуру, есть угроза обрушения дома, поэтому пока решают что делать", - сообщают в пресс-службе ГУ ГосЧС Днепропетровской области.
Кроме того, во время аварии никто не пострадал.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись семь авто.