В Днепропетровской области грузовик с гречкой въехал в дом, сломав стены - ФОТО

Об этом сообщает ГУ ГосЧС Днепропетровской области.

Как отмечается, авария произошла из-за гололеда. В настоящее время спасатели решают, что делать с фурой.

"Если мы вытащим фуру, есть угроза обрушения дома, поэтому пока решают что делать", - сообщают в пресс-службе ГУ ГосЧС Днепропетровской области.

Кроме того, во время аварии никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись семь авто.