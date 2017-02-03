10:07 03.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области грузовик с гречкой въехал в дом, сломав стены - ФОТО

В поселке Николаевка Днепропетровской области 30-тонный грузовик с гречкой, въехал в дом, сильно повредив его. 

В Днепропетровской области грузовик с гречкой въехал в дом, сломав стены - ФОТО

Об этом сообщает ГУ ГосЧС Днепропетровской области.

Как отмечается, авария произошла из-за гололеда. В настоящее время спасатели решают, что делать с фурой.

"Если мы вытащим фуру, есть угроза обрушения дома, поэтому пока решают что делать", - сообщают в пресс-службе ГУ ГосЧС Днепропетровской области.

Кроме того, во время аварии никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись семь авто. 


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