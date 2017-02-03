Пограничники обнаружили старинные монеты на границе с Россией

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Серебряную монету времен Российской империи 1837 выпуска обнаружили в автомобиле "Audi", которым направлялись в Россию двое наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Также в пункте пропуска "Бачевск" в личных вещах 37-летнего гражданина Украины, который шел в Россию пешком, правоохранители обнаружили коллекционный альбом. В свою очередь там оказались 10 купюр времен Российской империи середины XIX - середины ХХ века и девять старинных монет конца XIX - середины ХХ века.

Кроме того, сегодня на украинско-белорусской границе, в пункте пропуска "Выступовичи-авто" пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили четыре старинные монеты.

"Монеты 1755 - 1940 годов выпуска нашли в бардачке автомобиля "Рено" литовской регистрации, который двигался на территорию Республики Беларусь", сказано в сообщение.

В настоящее время на правонарушений были составлены соответствующие документы, предметы, которые можно представляющих историческую и культурную ценность, изъяты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском городе Златоуст Челябинской области до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выпустили монеты с его изображением.