ГПУ задержала чиновника Нацбанка на получении 25 тысяч долларов взятки

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"При получении последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тысяч долларов США задержан директор одного из департаментов Национального банка Украины и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из указанных лиц является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщено посольство Республики Азербайджан в Украине", - сказано в сообщении.

Кроме того, руководитель разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятки на общую сумму 35 тысяч долларов.

Сделка должна была состоятся в два этапа: за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.4 ст.368 УК Украины, а также его сообщникам по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Также добавим, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины задержали за взятку старшего инспектора по дорожному надзору сектора Сарненского отдела полиции Ровенской области.