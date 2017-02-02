09:40 02.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире горели два автомобиля - ФОТО

В Житомире горели два автомобиля, в одном из них после ликвидации пожара, обнаружили входной след от пули.

В Житомире горели два автомобиля - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. Как отмечается, патрульные получили вызов о том, что на улице Сосновой (окраина города - ред.) горят два автомобиля.

"На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас эксперты устанавливает причины возгорания автомобилей, также воспроизводят хронологию ночной стрельбы", - сказано в пресс-службе патрульной полиции.

Тажке патрульные обнаружили на заднем стекле одной из машин входное отверстие от пули.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", микроавтобус Mercedes, который обслуживает городской маршрут № 29 столкнулся с иномаркой. После столкновения маршрутка перевернулась.


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