В Житомире горели два автомобиля - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. Как отмечается, патрульные получили вызов о том, что на улице Сосновой (окраина города - ред.) горят два автомобиля.

"На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас эксперты устанавливает причины возгорания автомобилей, также воспроизводят хронологию ночной стрельбы", - сказано в пресс-службе патрульной полиции.

Тажке патрульные обнаружили на заднем стекле одной из машин входное отверстие от пули.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", микроавтобус Mercedes, который обслуживает городской маршрут № 29 столкнулся с иномаркой. После столкновения маршрутка перевернулась.