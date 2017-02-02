10:00 02.02.2017 | Происшествия | Новости
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В США заключенные в одной из тюрем захватили охранников в заложники

Заключенные тюрьмы в американском городе Смирна, штат Делавэр, захватили в заложники несколько охранников, их точное число неизвестно.

В США заключенные в одной из тюрем захватили охранников в заложники

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 1 февраля. В связи с чрезвычайной ситуацией в учреждении власти закрыли доступ во все тюрьмы штата.

В свою очередь власти сообщили, что никакой угрозы для общественности нет.

Добавим, на место также прибыли пожарные после сообщений о задымлении на территории тюрьмы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы.


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