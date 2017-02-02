В США заключенные в одной из тюрем захватили охранников в заложники

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 1 февраля. В связи с чрезвычайной ситуацией в учреждении власти закрыли доступ во все тюрьмы штата.

В свою очередь власти сообщили, что никакой угрозы для общественности нет.

Добавим, на место также прибыли пожарные после сообщений о задымлении на территории тюрьмы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы.