В Ровно неизвестные в балаклавах напали на семью бывшего майора милиции - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

"В дом 42-летнего мужчины ворвались трое разбойников. В руках они держали пистолет и автомат Калашникова, до младшей дочери приставили нож к горлу. Начали издеваться над женой хозяина и его сыном. Мужчине пришлось отдать все, чтобы спасти семью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в руки грабителей попали 8000 долларов, телефоны, ноутбук, планшеты, золото и оружие. Также злоумышленники сели в автомобиль BMW потерпевшего и уехали с награбленным.

Как стало известно, полицейским удалось найти автомобиль вскоре после нападения.

"Автомобиль находился недалеко от Ровно, брошенный у дороги. Злоумышленников в ней не было", - добавили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

На данный момент оперативно-следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошел резонансный случай. В районе Святошино, на улице Котельникова было осуществлено нападение на 10-летнего ребенка.