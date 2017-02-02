В Авдеевке горела многоэтажка, есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Донецкой области.

Как отмечается, к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девяти-этажного жилого дома по адресу: квартал "Юбилейный", д. 4.

"Пожар произошел в однокомнатной квартире на втором этаже. В ходе разведки и тушения пожара на полу возле двери была обнаружена хозяйка квартиры 1938 г.р. Пожарные вынесли ее наружу и передали сотрудникам скорой помощи", - сказано в пресс-службе.

Также личный состав ГосЧС провел эвакуацию шесть человек (из которых двое детей вынесли на руках) через входную дверь подъезда и восемь человек - через люк выхода на крышу, который открыли спасатели и через соседний подъезд вывели наружу здания.

Кроме того, на улице людей обследовали работники скорой медицинской помощи. Четыре человека были госпитализированы в терапевтическое отделение больницы Авдеевки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с критической ситуацией, которая сложилась на данный момент в Авдеевке, местные власти объявили там чрезвычайное положение.