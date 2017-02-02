Три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Днепре

Как отмечается, на улице Криворожской произошло ДТП с участием автомобилей "ВАЗ Патриот", который принадлежит частной охранной фирме, и "Лада Калина".
"В результате ДТП трое пассажиров автомобиля "Лада" - девушка и два парня погибли на месте, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, еще один пассажир - не пострадал. Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ Патриот" получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители продолжают осмотр места происшествия и устанавливают причины аварии. Также предварительно установлено, водитель автомобиля "Лада Калина", который двигался со стороны Кривого Рога, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Львов-Краковец Renault Scenic столкнулся с грузовиком. В результате Источник">погибла иностранка.