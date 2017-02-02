Корпус гранаты обнаружили на львовском железнодорожном вокзале

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"1 февраля в 20:05 поступило сообщение от дежурного полицейского по станции "Львов" о том, что сотрудники охраны станции обнаружили в урне на одном из перронов Главного железнодорожного вокзала предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. В свою очередь, правоохранители установили, что это корпус от гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества и без запала. Находку отправили на экспертизу.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно во дворе одного из многоэтажных домов Запорожья саперы обезвредили гранату.