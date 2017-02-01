В Николаеве столкнулись сразу пять машин, пострадала девушка - ФОТО

В центре Николаева во вторник, 31 января, произошла масштабная авария.
Тут столкнулись сразу пять машина. Как сообщает Центр урегулирования страховых событий, авария произошла на улице Шевченко.
Opel Corsa двигался со стороны улицы Соборной в направлении улицы Пушкинской. На перекрестке ее водитель не пропустил автомобиль Skoda.
После сильного удара в левый бок Skoda изменила направление движения и врезался в припаркованный у правой обочины Mitsubishi Pajero, а уже та ударила стоявший впереди Daewoo Sens, который в свою очередь столкнулся с Chevrolet Evanda.
В результате аварии пострадала девушка-пассажир Opel. Однако она получила незначительные ушибы и от претензий к виновнику дорожно-транспортного происшествия отказалась.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, пять экипажей патрульной полиции Ровно гонялись ночью за водителем элитного автомобиля BMW X6. Во время погони внедорожник неоднократно пытался протаранить патрульные экипажи.