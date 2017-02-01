В Николаеве столкнулись сразу пять машин, пострадала девушка - ФОТО

Тут столкнулись сразу пять машина. Как сообщает Центр урегулирования страховых событий, авария произошла на улице Шевченко.

Opel Corsa двигался со стороны улицы Соборной в направлении улицы Пушкинской. На перекрестке ее водитель не пропустил автомобиль Skoda.

После сильного удара в левый бок Skoda изменила направление движения и врезался в припаркованный у правой обочины Mitsubishi Pajero, а уже та ударила стоявший впереди Daewoo Sens, который в свою очередь столкнулся с Chevrolet Evanda.

В результате аварии пострадала девушка-пассажир Opel. Однако она получила незначительные ушибы и от претензий к виновнику дорожно-транспортного происшествия отказалась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пять экипажей патрульной полиции Ровно гонялись ночью за водителем элитного автомобиля BMW X6. Во время погони внедорожник неоднократно пытался протаранить патрульные экипажи.