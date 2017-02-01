В Авдеевку доставлено 10 тонн предметов первой необходимости, - Чечеткин

Об этом заявил на заседании правительства глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"Только за прошедшие сутки доставлено и роздано почти 10 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и 900 продуктовых наборов", - заявил Чечеткин.

Согласно его словам, в случае осложнения ситуации из Авдеевки в ближайшие населенные пункты и смежные с Донецкой областью регионы должны быть эвакуированы около 12 тысяч человек.

Также отмечается, что для эвакуации подготовлено 180 автобусов, которые могут перевозить до 4 тысяч человек одновременно. На данный момент осуществляется перевозка 140 человек в Святогорск.

"За прошедшие сутки из Авдеевской городской больницы перевезено в центральную районную больницу города Константиновка 15 тяжелобольных, осуществлена эвакуация 20 человек пожилого возраста из дома престарелых", - подчеркнул Чечеткин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", город Авдеевка Донецкой области остался без воды, электричества и теплоснабжения.