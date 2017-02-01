14:30 01.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Партию контрабандных сигарет изъяли в Черноморском порту

В Черноморском морском порту правоохранители при осмотре грузовика, который на пароме направлялся в Грузию, обнаружили тайник с большим количеством табачных изделий. 

Партию контрабандных сигарет изъяли в Черноморском порту

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, сотрудники спецслужбы изъяли из фуры почти тридцать пять тысяч пачек сигарет белорусского производства.

"Оперативники во время проверки складских помещений на одном из промтоварных рынков Одессы обнаружили двадцать тысяч пачек сигарет без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители установили, что товар был нелегально ввезен с территории т.н. Приднестровья для перепродажи в разных регионах Украины.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области полиция изъяла у одного их пассажиров рейсового автобуса партию контрафактных табачных изделий.

 


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