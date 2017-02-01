Неизвестный выстрелил в предпринимателя в Николаеве

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Николаевской области.

Как отмечается, в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле дома .№ 138 по ул. Потемкинской происходит стрельба.

"С телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений головы пострадавший был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, на месте происшествия правоохранительные органы нашли гильзы, которые направлены на экспертизу. Также следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Оконченное покушение на совершение умышленного убийства) УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению покушения на жизнь гражданина, и свидетели преступления.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция города Одесса разыскивает молодого человека, который открыл стрельбу среди белого дня на Киевском рынке.