На Буковине подделывали водку известных брендов

Данные цеха были обустроены в частных домах жителей с. Тарашаны, а также г. Вашкивцы Черновицкой области. Об этом передали в пресс-службе облпрокуратуры.

Обыски правоохранители вели в рамках производства по фактам изготовления алкогольных напитков. В ходе обысков обнаружили и изъяли 300 литров спирта, а также изъято 220 литров готовой водочной продукции, 60 бутылок продукции в ассортименте; 191 бутылку продукции марки "Green Day" с поддельными марками акцизного налога, 80 бутылок водки "Пшеничная" вообще без марок акцизного налога, десять литров коньяка, 2000 бутылок с различными етикетками и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе изъяли подделки брендового алкоголя.