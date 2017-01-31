В Ровно водитель элитного внедорожника пытался таранить патрульные машины

Во время погони внедорожник неоднократно пытался протаранить патрульные экипажи. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. Как отмечается, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, требование об остановке водитель проигнорировал и начал убегать.

"Во время погони элитный внедорожник неоднократно грубо нарушал правила, создавал аварийные ситуации. На скорости 200 км/ч наехал на выбоину и повредил переднее правое колесо. Экипажи заблокировали машину вблизи с. Олександрия", - говорится в сообщении.

Кроме того, водитель не имел при себе документов.Также 23-летний житель города Вараш в крови имел большую дозу алкоголя - 1,27 промилле.

В настоящее время полиция на правонарушителя составили сразу несколько админматериалов: за управление в состоянии опьянения, неостановку по требованию полиции, проезд на запрещающий сигнал и отсутствие документов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Львов-Краковец Renault Scenic столкнулся с грузовиком.