Стало известно, кто подстрелил 6-летнего ребенка в Днепре

Напомним, что 23 января в городе подстрелили маленького ребенка.

Его родители заявили, что возвращались с мальчиком домой, как вдруг он почувствовал страшную боль в области груди. Малыша сразу госпитализировали в больницу.

В ходе расследования выяснились совершенно другие факты. Ребенка ранил его семилетний товарищ.

Причем случилось это не на улице, а в гостях.

"Ребенка мать самостоятельно доставила в больницу, а когда в медицинское учреждение прибыли правоохранители, женщина рассказала, якобы мальчик травмировался на улице. Это натолкнуло полицейских на ложный путь. В результате, несколько дней все силы полицейских Самарского отделения полиции были направлены на поиск уличных хулиганов. Была отработана вся прилегающая к месту происшествия территория для выявления любых вещественных доказательств, были опрошены около 40 подростков, отработаны 3 школы. Во время подворового обхода полицейские опросили более 30 жителей близлежащих домов. Очевидно, что получить информацию, которая помогла бы раскрыть преступление, не удалось", – отмечают правоохранители.

Как сообщал "УРА-Информ", состояние ребенка удалось стабилизировать, врачи сказали, что его здоровье за гранью опасности.