На рынке в Одессе стреляли, ранена женщина

В результате таких его действий была ранена женщина. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел на Раскидайловской улице.

Тут, по словам очевидцев, между несколькими мужчинами произошел конфликт из-за парковочных мест. В разгаре конфликта один из них достал оружие, выстрелил и попал в женщину, которая находилась рядом с местом событий.

Скорая помощь увезла раненную в больницу, а полиция задержала и доставила в отделение полиции злоумышленника для выяснения обстоятельств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье ночью пьяный злоумышленник устроил стрельбу на автостоянке.