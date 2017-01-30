01:00 30.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На рынке в Одессе стреляли, ранена женщина

В воскресенье, 29 января, в Одессе возле Староконного рынка мужчина открыл стрельбу.

На рынке в Одессе стреляли, ранена женщина

В результате таких его действий была ранена женщина. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел на Раскидайловской улице.

Тут, по словам очевидцев, между несколькими мужчинами произошел конфликт из-за парковочных мест. В разгаре конфликта один из них достал оружие, выстрелил и попал в женщину, которая находилась рядом с местом событий.

Скорая помощь увезла раненную в больницу, а полиция задержала и доставила в отделение полиции злоумышленника для выяснения обстоятельств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье ночью пьяный злоумышленник устроил стрельбу на автостоянке.


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