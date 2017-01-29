В Славянске во время факельного шествии прогремел взрыв - ВИДЕО

Неизвестные подорвали взрывпакет по ходу следования колонны. К счастью никто из людей не пострадал.

Как сообщает в Facebook один из местных активистов Виталий Киркача-Антоненко, провокация состоялась, когда колонна двигалась по улице Шевченко от Соборной площади к памятнику Тарасу Шевченко. Когда шествие проходило мимо городской клинической больницы, люди услышали мощный взрыв и увидели вспышку во дворе больницы в 15 метрах от колонны.

Напомним, в Киеве прошло факельное шествие, приуроченное к 99-й годовщине боя под Крутами.

Как сообщал УРА-Информ, в пресс-службе городской полиции выразили надежду, что сегодня все пройдет спокойно и никаких правонарушений не будет зафиксировано.