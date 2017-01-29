В Харьковской области прогремел взрыв, пять человек ранены - ФОТО

После взрыва в доме начался пожар. В результате инцидента пять человек получили травмы. Как сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в селе Слобожанское Змиевского района

После прибытия на место происшествия спасатели установили, что горит квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома и огонь уже распространился на 40 квадратных метров.

При этом пожарные предполагают, что возгорание началось в результате взрыва баллона от установки, которой монтировали натяжной потолк. Взрывной волной в квартире выбиты окна и входные двери квартиры напротив и на этаже ниже.

Также выбиты окна подъезда с третьего по пятый этажи. Разрушений конструкций не было, - заверили в ГосЧС, добавив, что в результате происшествия пострадала невестка хозяйки квартиры, которую выбросило взрывной волной с балкона пятого этажа. С ожогами тела и политравмами она была доставлена в больницу.

Также травмы получил муж хозяйки квартиры, ее сын и двое рабочих, которые делали в квартире ремонт. Всех из скорая помощь также увезла в больницу со значительными ожогами тела. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах 26 января произошел взрыв в многоэтажном доме, полиция открыла уголовное производство.