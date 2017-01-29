В Индии из-за тумана произошла масштабная авария, есть жертвы и пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО

Из-за густого тумана столкнулись сразу 30 транспортных средств. В результате аварии по меньшей мере один человек погиб.

Около 15 человек получили травмы. Как сообщает NDTV, дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали Джайпур-Агра в 25 километрах от города Джайпур.

Тут произошло столкновение нескольких легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американских Сиракузах произошло резонансное ДТП с участием фургона-пикапа и пассажирского автобуса.