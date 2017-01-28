Во Львове пять человек отравились угарным газом

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации в Facebook.

"В г. Львове (ул. Антоновича В., Франковский район) в квартире на первом этаже жилого дома, отравились угарным газом 5 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что двух пострадавших 1969 года рождения доставили в больницу и после прохождения барокамеры в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

"Детей доставили в диагностическое отделение Львовской коммунальной городской детской клинической больницы, где оказана необходимая медицинская помощь. Состояние на 06:00 - удовлетворительное", - сказано в пресс-службе.

В свою очередь, работники ПАО "Львовгаз" приостановило подачу газа в отопительный котел.

На данный момент причины происшествия выясняются.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", одной из жертв пожара в жилом доме в Кременчуге стала 92-летняя женщина.