В Черниговской области автомобиль попал под поезд, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Водитель легкового автомобиля не выполнил требования запрещенного сигнала светловой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с электропоездом. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте происшествия", - сказано в пресс-службе.

Также отметим, что почти через два часа движение по железной дороге на этом направлении было восстановлено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Львовщине в результате ДТП погибла иностранка.