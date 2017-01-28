В Черниговской области автомобиль попал под поезд, есть жертвы - ФОТО

В Черниговской области на автодороге Нежин - Буркивка, вблизи с. Яблоневое Нежинского района произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 2121" и электропоезда сообщением "Чернигов-Нежин". В результате ДТП погибло два человека.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Водитель легкового автомобиля не выполнил требования запрещенного сигнала светловой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с электропоездом. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте происшествия", - сказано в пресс-службе.
Также отметим, что почти через два часа движение по железной дороге на этом направлении было восстановлено.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Львовщине в результате ДТП погибла иностранка.