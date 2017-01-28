Ушел из жизни известный британский актер Джон Херт

Об этом сообщает The Independent.

За 60 с лишним лет карьеры он сыграл на экране и на сцене более 200 ролей, дважды номинировался на премию «Оскар», получил «Золотой глобус» и четыре премии Британской кинотелеакадемии BAFTA.

Отмечается, что в июне 2015 году Херт объявил, что у него был диагностирован рак поджелудочной железы. В октябре того же года актер сообщил, что рак был успешно излечен.

Джон Херт сыграл роли в фильмах "Человек-слон" и "Полуночный экспресс". Кроме того, он запомнился зрителям по роли мистера Олливандера в экранизациях знаменитой книги "Гарри Поттер".

Также, Херт снимался в фильмах "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Чужой", в знаменитой экранизации антиутопии "1984" исполнил главную роль Уинстона Смита.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Лос-Анджелесе, США умер известный голливудский актер детективного сериала "Менникс" Майк Коннорс.