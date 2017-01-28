Спасатели ищут пропавшего рыбака в Киевской области - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, сообщение об исчезновении мужчине 1969 года, который занимался выловом рыбы в запрещенном месте, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района 17 января в 11:20. В свою очередь, спасатели нашли только резиновую лодку и сети.

"Всего в поисковых работах было привлечено 10 единиц техники, катер на воздушной подушке и 42 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве на реке Днепр 22 рыбаков унесло на оторвавшейся льдине на 40-50 метров от берега.