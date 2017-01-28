09:43 28.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100158863:labazovych

Спасатели ищут пропавшего рыбака в Киевской области - ФОТО

Служба спасателей специального назначения ищет пропавшего 17 января вблизи Киевской ГЭС рыбака с использованием осветительного оборудования и квадрокоптера.
 

Спасатели ищут пропавшего рыбака в Киевской области - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, сообщение об исчезновении мужчине 1969 года, который занимался выловом рыбы в запрещенном месте, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района 17 января в 11:20. В свою очередь, спасатели нашли только резиновую лодку и сети. 

"Всего в поисковых работах было привлечено 10 единиц техники, катер на воздушной подушке и 42 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве на реке Днепр 22 рыбаков унесло на оторвавшейся льдине на 40-50 метров от берега. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив