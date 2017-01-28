Обострение в АТО: 60 обстрелов, трое наших бойцов ранены

За сутки пророссийские боевики на Донбассе в целом совершили 60 обстрелов, трое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.
"За минувшие сутки 27 января 2017 года всего зафиксировано 60 обстрелов. Трое наших военных ранены", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.
Кроме того, больше всего обстрелов в течение отчетного периода было зафиксировано на Мариупольском направлении.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", боевики значительно усилили обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции.