10:09 28.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Обострение в АТО: 60 обстрелов, трое наших бойцов ранены

За сутки пророссийские боевики на Донбассе в целом совершили 60 обстрелов, трое украинских военных получили ранения.
 

Обострение в АТО: 60 обстрелов, трое наших бойцов ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

"За минувшие сутки 27 января 2017 года всего зафиксировано 60 обстрелов. Трое наших военных ранены", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

Кроме того, больше всего обстрелов в течение отчетного периода было зафиксировано на Мариупольском направлении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", боевики значительно усилили обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции.


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