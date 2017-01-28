10:36 28.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Контрабандисты из Украины пытались ввезти в РФ военное устройство

Пограничники задержали 3 украинцев, которые пытались вывезти в РФ военный устройство.
 

Контрабандисты из Украины пытались ввезти в РФ военное устройство

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения.

"Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ", - говорится в сообщении.

Сотрудники пограничной службы обнаружили радионавигационное устройство, используемое в составе бортовых систем военных самолетов.

"В настоящее время выявленное устройство, которое предназначено для непрерывного измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъято и передано на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия", - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", военная прокуратура Черновицкой области задержала пограничника. Мужчина требовал тысячу евро.


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