Контрабандисты из Украины пытались ввезти в РФ военное устройство Пограничники задержали 3 украинцев, которые пытались вывезти в РФ военный устройство.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Как отмечается, в железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения. "Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ", - говорится в сообщении. Сотрудники пограничной службы обнаружили радионавигационное устройство, используемое в составе бортовых систем военных самолетов. "В настоящее время выявленное устройство, которое предназначено для непрерывного измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъято и передано на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия", - сказано в сообщении. Как сообщал ранее "УРА-Информ", военная прокуратура Черновицкой области задержала пограничника. Мужчина требовал тысячу евро.

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