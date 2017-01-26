Запорожские правоохранители задержали банду "черных риэлторов"

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Запорожской области.

"Риэлторы" давали объявления о сдаче в аренду квартир, домов, коттеджей, которые им не принадлежат. Преимущество они отдавали элитным квартирам и коттеджам в Киеве и Карпатах. После получения от клиентов предоплаты, они исчезали. Деньги с банковских карт злоумышленники снимали в Запорожье и Кривом Роге", - говорится в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители установили место администрирования интернет-объявлений - им оказался Кривой Рог. Там же и задержали трех членов банды.

"Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли компьютеры, телефоны и СИМ-карты, задействованные в мошеннических операциях", - сообщают в запорожском СБУ.

Отметим, что правоохранители подозревают задержанных и в совершении других преступлений. В свою очередь, при обыске у подозреваемых нашли 21 фальшивую банковскую купюру номиналом 500 грн, оборудования для их изготовления, паспорта граждан Украины, техпаспорта на авто, удостоверение силовых структур, бланки, печати и четыре боевых пистолета: два ТТ и два револьвера.

На данный момент начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Также решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сумах неизвестные проникли в помещение на улице Санаторной и, повредив банковское оборудование, похитили наличные средства.