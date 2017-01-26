В Одессе застрелился злоумышленник, который ранил пенсионера

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Как отмечается, человек на мопеде сделал четыре выстрела в упор из огнестрельного оружия предварительно 9-го калибра в пенсионера и быстро исчез с территории рынка в направлении улицы Глушко.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции, которая тщательно изучила все обстоятельства случившегося", - говорится в пресс-службе.

Также на поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Кроме того, полицейские сделали все возможное, чтобы заблокировать преследуемого с целью исключить малейшую возможность причинения вреда окружающим.

"Когда окружен со всех сторон злоумышленник понял, что убежать не удастся, он застрелился", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Сейчас расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и реальный мотив того, что произошло.

Добавим, что во время спецоперации никто из полицейских не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесс неизвестный открыл стрельбу.