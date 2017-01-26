В Одессе застрелился злоумышленник, который ранил пенсионера

Мужчина, устроивший стрельбу на Киевском рынке в Одессе, застрелился при попытке задержания.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
Как отмечается, человек на мопеде сделал четыре выстрела в упор из огнестрельного оружия предварительно 9-го калибра в пенсионера и быстро исчез с территории рынка в направлении улицы Глушко.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции, которая тщательно изучила все обстоятельства случившегося", - говорится в пресс-службе.
Также на поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Кроме того, полицейские сделали все возможное, чтобы заблокировать преследуемого с целью исключить малейшую возможность причинения вреда окружающим.
"Когда окружен со всех сторон злоумышленник понял, что убежать не удастся, он застрелился", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Сейчас расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и реальный мотив того, что произошло.
Добавим, что во время спецоперации никто из полицейских не пострадал.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесс неизвестный открыл стрельбу.