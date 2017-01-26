В Львовской области столкнулись две легковушки, один человек погиб на месте ДТП

В результате аварии погиб один человек. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов вечера в селе Родатичи Городокского района.

Водитель автомобиля "Ford Focus" выехал на встречную полосу движения. По всей видимости он не справился с управлением и в итоге его машина врезалась "Volkswagen Passat". От сильного удара водитель Volkswagen погиб на месте.

Его пассажирка и водитель - виновник аварии госпитализированы в травматологическое отделение Городецкой центральной районной больницы.

Пассажир Ford также попал в больницу, однако от полученных трав мужчина скончался в помещении больницы.

При этом в пресс-службе исключили, что причиной аварии могли стать неудовлетворительные дорожные условия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сербии из-за сильного тумана и гололеда произошло несколько аварий. В результате - погиб один гражданин, еще четверо попали в больницу.