В Днепре горела многоэтажка, погиб двухлетний ребенок

В результате пожала погиб двухлетний мальчик. Еще один ребенок попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные приехали на улицу Высоцкого и увидели, что пожар возник в квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома.

Очевидцы рассказали, что там находится ребенок. Однако спасти мальчика не удалось, после ликвидации пожара спасатели в квартире нашли тело двухлетнего ребенка без признаков жизни.

Пострадал также 17-летний парень, которого врачи в шоковом состоянии увезли в и больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области в четверг в результате пожара в жилом доме погибли три человека.