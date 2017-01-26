Спасательные работы в Италии завершены, найдены все жертвы

В среду вечером, 25 января, спасатели обнаружили тела двух последних жертв. Таким образом, число погибших достигло 29 человек.

Как сообщают итальянские СМИ, в списке пропавших без вести не осталось имени ни одного человека. Все, кто на момент трагедии находился в отеле, найдены.

Местные власти заявили об окончании операции по поиску людей под снежными завалами. Напомним, лавина накрыла отель в Италии 18 января. За неделю, которая прошла с момента схода лавины, из-под завалов удалось извлечь 11 выживших.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник в Италии состоялись первые похороны погибших. Люди собрались отдать последний долг 42-летнему Алессандро Джанкатерино и 31-летней Габриэле Д'Анджело, которые работали официантами в отеле.