07:55 26.01.2017 | Происшествия | Новости
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Спасательные работы в Италии завершены, найдены все жертвы

В Италии завершены поисковые заборы на месте схода лавины на отель Rigopiano.

Спасательные работы в Италии завершены, найдены все жертвы

В среду вечером, 25 января, спасатели обнаружили тела двух последних жертв. Таким образом, число погибших достигло 29 человек.

Как сообщают итальянские СМИ, в списке пропавших без вести не осталось имени ни одного человека. Все, кто на момент трагедии находился в отеле, найдены.

Местные власти заявили об окончании операции по поиску людей под снежными завалами. Напомним, лавина накрыла отель в Италии 18 января. За неделю, которая прошла с момента схода лавины, из-под завалов удалось извлечь 11 выживших.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник в Италии состоялись первые похороны погибших. Люди собрались отдать последний долг 42-летнему Алессандро Джанкатерино и 31-летней Габриэле Д'Анджело, которые работали официантами в отеле.


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