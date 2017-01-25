21:47 25.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе неизвестный открыл стрельбу

Полиция города Одесса разыскивает молодого человека, который в среду, 25 января, среди белого дня открыл огонь из пистолета на Киевском рынке.

В Одессе неизвестный открыл стрельбу

В результате инцидента пострадал один человек. Как сообщает местное издание 048, молодой человек стрелял из боевого пистолета.

В связи с чем полиция города объявила план "Перехват". Вместе с тем очевидцы сообщают, что пожилого мужчину, в которого неизвестный выстрелил, скорая помощь увезла больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области неизвестный обстрелял автомобиль, водитель ранен. Как отмечается, по предварительной информации, выстрелы были произведены из охотничьего оружия с дробовыми зарядами.


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