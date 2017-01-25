В Одессе неизвестный открыл стрельбу

В результате инцидента пострадал один человек. Как сообщает местное издание 048, молодой человек стрелял из боевого пистолета.

В связи с чем полиция города объявила план "Перехват". Вместе с тем очевидцы сообщают, что пожилого мужчину, в которого неизвестный выстрелил, скорая помощь увезла больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области неизвестный обстрелял автомобиль, водитель ранен. Как отмечается, по предварительной информации, выстрелы были произведены из охотничьего оружия с дробовыми зарядами.