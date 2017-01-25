01:00 25.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Одесса в аварии погибли трое военных - ФОТО

На трассе Киев-Одесса во вторник, 24 января, попала в аварию "Волга".

На трассе Киев-Одесса в аварии погибли трое военных - ФОТО

В результате аварии погибли три человека. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи населенного пункта Ксаверовка. Тут военнослужащего ВС Украины двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга".

По всей видимости он не справился с управлением и в итоге столкнулся с автомобилем ЗАЗ "Таврия". От сильного удара на месте ДТП погиб водитель и два пассажира "Таврии". Военный в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Прокуратура для выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводит расследование, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в ночь на понедельник, 23 января, поезд насмерть сбил мужчину. Неизвестный погиб на месте происшествия.


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