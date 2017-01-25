На Тернопольщине перевернулся рейсовый автобус, 12 человек травмированы - ФОТО

В результате аварии пострадали несколько человек. Одного из них скорая помощь увезла в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, авария произошла около полудня. Mercedes Sprinter сообщением "Шумск-Тернополь" выехал из Шумска в направлении Тернополя.

В салоне на момент аварии находилось более двадцати пассажиров, среди которых - один ребенок. В восьми километрах от места отправки автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону. В итоге - более десяти человек были травмированы. Полиция предполагает, что причиной аварии стал гололед на дороге.

Вместе с тем свидетели утверждают, что водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески восстановить управление транспортным средством. Однако сделать это ему не удалось и автобус вылетел на обочину и перевернулся.

Скорая помощь увезла в больницу двенадцать человек, одного из них забрали в реанимацию. У некоторых людей медики фиксируют переломы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Киев-Одесса во вторник, 24 января, попала в аварию "Волга". В результате аварии погибли три человека. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи населенного пункта Ксаверовка. Тут военнослужащего ВС Украины двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга".