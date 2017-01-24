Врачи рассказали о состоянии 6-летнего мальчика, в которого выстрелили в Днепре

По словам директора Днепропетровской областной детской клинической больницы Александр Хитрика, ребенку ничего не угрожает. Об этом информирует 112.ua .

"Врачи провели операцию, пуля изъята, состояние малыша-средней тяжести, его жизни уже ничего не угрожает", – объяснил медик. По его словам, малыша уже завтра переведут в реанимацию.

Как сообщал "УРА-Информ", вчера, в понедельник 23 января, в 21:30 в Днепре на улице 20 лет Победы гулял шестилетний мальчик вместе с родителем. Внезапно малыш схватился за грудь. Оказалось, что ребенок получил огнестрельное ранение. К месту события прибыли врачи и правоохранители. Последние предупредили, что после изъятия пули смогут установить, из какого оружия был совершен выстрел.