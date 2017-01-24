В одной из шахт под Львовом произошел обвал, пострадал один шахтер

В результате происшествия одного шахтеров скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, авария произошла около четырех часов утра на шахте "Степная" ГП "Львовуголь".

Скорая помощь увезла в Червоноградскую центральную городскую клиническую больницу житель города Червоноград, который работал в эту ночь на шахте. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Местные власти сейчас устанавливают причины обрушения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 30 ноября, в Польше шахте Рудна во время землетрясения погибли двое горняков. Еще шестерых шахтеров до сих пор ищут.