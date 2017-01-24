12:34 24.01.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв лавины в Италии возросло до 12 человек

Растет число погибших в результате схода лавины в Италии.

Количество жертв лавины в Италии возросло до 12 человек

По состоянию на утро вторника, 24 января, после схода лавины на отеля Rigopiano погибло уже 12 человек. При этом 17 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает агентства ANSA, еще три тела были обнаружены спасателями внутри отеля. Это трое мужчин, личность которых еще предстоит определить.

Таким образом на данный момент 12 подтвержденных жертва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельники, 23 января, на месте схода лавины в Италии спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, количество жертв стихийного бедствия достигло семи человек.

Спасатели среди обломков отеля Rigopiano обнаружили тело женщины. К сожалению, оно было без признаков жизни. Тело было обнаружено в комнате рядом с зоной кухни и бара. Вместе с тем, по данным полиции 22 человека все еще считаются пропавшими без вести.


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