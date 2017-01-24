Число жертв схода лавины на отель в Италии продолжает расти - ФОТО

Таким образом по состоянию на вечер вторника, 24 января, количество погибших возросло 16 человек. Как сообщает The Local Italy, до сих пор пропавшими без вести числятся еще 13 человек. При этом 11 человек удалось спастись.

Среди спасенных есть сотрудники и постояльцы гостиницы. Спасательные работы продолжаются.

Вместе с тем сегодня в Италии состоялись первые похороны погибших. Люди собрались отдать последний долг 42-летнему Алессандро Джанкатерино и 31-летней Габриэле Д'Анджело, которые работали официантами в отеле.

В тот день погибшие согласились выйти на двойную смену вместо коллеги, который не мог добраться до отеля из-за снегопадов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в провинции ЛʼАкуила, регион Абруццо в центре Италии во вторник, 24 января упал вертолет спасательной службы. На его борту находились шесть человек. Никто из них не выжил.